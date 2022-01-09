Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı - Haberler
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Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine evde devam edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı. Parti Sözcüsü Birol Aydın, "Tedavisine bir süre Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" açıklamasında bulundu.

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bugün hastaneye yatışı gerçekleştirildi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİDİR"

Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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