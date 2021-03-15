Koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve 92 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Adana Seyhan Belediye Başkanı Kemal Akay'ın eşi Nesrin Akay, hayatını kaybetti

Adana'da yaklaşık 3 ay önce koronavirüse yakalanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın biyokimya uzmanı eşi Nesrin Akay, durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. 92 gün yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Akay, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI GELDİ

Acı haber sonrası siyasiler, Başkan Akay'a taziye mesajlarında bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Müzeyyin Şevkin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Başkan Akay'a taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi.