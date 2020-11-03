Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
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Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı

03.11.2020 21:01 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:07
Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan oyuncu Irmak Ünal, hastaneye kaldırıldı. Ünal'ın ateşinin düşmemesi, tomografisi ve tekrarlanan kan testi sonucunda hastaneye yatırılması uygun görüldü.

Cihan Ünal'ın oyuncu kızı Irmak Ünal, geçen günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Yeni bir paylaşımda bulunan Ünal, hastaneye yatırıldığını açıkladı.

"Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor" diyerek yaşadığı zor günleri takipçileriyle paylaşmıştı.

"GÜNLERDİR ATEŞİMİ DÜŞÜREMEDİM"

Irmal Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merak eden, arayan soran, yazan herkese binlerce teşekkürler. Günlerdir ateşimi düşüremedim. Bugün tomografim ve tekrarlanan kan testim ışığında hastaneyeyatmam uygun görüldü. Umarım en yakın zamanda atlatacağım. Güzel mesajlarınızı okuyorum. Ve işin üstesinden gelir gelmez sizlere anlatacağım tecrübemi. Şimdi biraz dinlemem lazım" notunu paylaştı.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Irmak Ünal hastaneye kaldırıldı
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