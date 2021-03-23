Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi
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Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

23.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:34
Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi

Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan 69 yaşındaki Alço, hastaneye kaldırıldı. Eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Burcu Sezginoğlu, sevenlerinden dua istedi.

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını hızla artmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Nuri Alço da geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan 69 yaşındaki oyuncu apar topar hastaneye yatırıldı.

"GENEL SAĞLIK DURUMU İYİ"

Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Sevgili eşi Nuri Alço'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Çıkan sonuç neticesinde kendisi hastanede tedavi altına alındı. An itibariyle kıymetli sağlık çalışanlarının gayreti işe eşim başarılı bir tedavi süreci geçirmekte ve genel sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyu ve sevenlerine duyurudur; dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyoruz" dedi.

Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (7)
İSTANBUL: Gazozuna ilaç attığı kadınların ahı tutmuş olabilir.
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6.FİLO: Gazozuna virüs katmışlardır
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SECATİ: peruğu çıkartmayı unutmayın. murdar olmasın.
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