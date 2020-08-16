Koronavirüse yakalanan Hemşire Kübra Aslankılıç, 1 hafta boyunca görme yetisini kaybetti 25 yaşında hiçbir kronik hastalığı olmayan Kübra Aslankılıç isimli genç hemşire çalıştığı hastanede koronavirüse yakalandı. "Bana bir şey olmaz" diyenlerle aynı durumda olan Aslankılıç, virüs nedeniyle görme duyusunu kaybederek bir hafta boyunca hiçbir şey göremedi.

Çalıştığı hastanede koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinde görme duyusunu kaybederek bir hafta boyunca hiçbir şey göremeyen Hemşire Kübra Aslankılıç yaşadıklarını NTV'ye anlattı.

"5'İMİZ DE KOVİD'E YAKALANDIK"

Aslankılıç yaşadıkları ile ilgili şunları söyledi:

"Biz 6 kişi başlamıştık Kovid servisine. Tüm kalp ve damar cerrahisi servisi gönüllü olarak çıkıp Kovid servisine başladı. Pandeminin 20'inci gününde 5'imiz Kovid'e yakalandık. 5'imiz de hastanede yattık.

"SABAH UYANDIM HİÇBİR ŞEY GÖRMÜYORDUM"

Hastalığın 5'inci gününde aslında iyileşip değerlerin toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiç bir şey görmüyordum. Görme tamamen kayıp. Sadece bir ışık ve gölge görüyorum. Tabi çok tedirgin oldum. Göremediğimi fark edince ağlamaya başladım. Arkadaşlarım doktorları çağırdı. Acilen radyolojiye indim emar çekildim. İlaçlı emarda gözümün arka sağ bendinde bir problem olduğu tespit edildi. Bunun sonrasında ilaca bağlı olarak, bir reaksiyon olarak görmemde bir problem olduğu düşünüldü."

"3 DUYU ORGANIMI KAYBETTİM"

Yaşı genç olan ve hiçbir kronik hastalığı olmayan Kübra Hemşire, "Bana bir şey olmaz" diyenlerle aynı durumda olmasına rağmen görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi. 7 gün hiçbir şey göremediğini söyleyen Aslankılıç, hastalık sürecini "Yaşamamak gibi bir şey" diyerek tanımladı.