Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı
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Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı

25.11.2020 08:18 | Son Güncelleme: 25.11.2020 09:17

Özel hayatıyla 2020 yılına damga vuran şarkıcı Hadise, koronavirüse yakalandı. Bir süredir sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşayan şarkıcı, testi pozitif çıkınca kendi evine geçti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve bu zamana kadar hiç görüntü vermeyen Hadise, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalandı.

KARANTİNAYA GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisinden şüphelenerek test yaptıran şarkıcı sonucu öğrenince İstinye'deki Residence'da kendisini karantinaya aldı.

Şarkıcının sağlık durumu belirsizliğini korurken sosyal medya hesabından da herhangi bir paylaşım yapmadı.

Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı
Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı
Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı
Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı
Haber Yorumları (4)
6.FİLO: Ölümüne sevenler sizlerin de virüs sayesinde sevgisi yalan olduğu ortaya çıktı. Harbi ölümüne seven sevdiğiyle ne evleri nede yolları ayırmaz.
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RÜKNETTİN DEDE: Çok doğru söylüyorsun panpa.Bak ben Sakaryalı hatuna söz verdim,Hastalıkta sağlıkta diye.(Sakaryalı harun sen cevap yazma)
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MEDYA UZMANI: Korona , aşkı öldurur mu acaba???
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