Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı

Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yakalandığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Aziz Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.