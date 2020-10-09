Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı

09.10.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:23

Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, tedavi gördüğü Mersin'de yoğun bakıma alındı.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs yakalandığını duyuran CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, yoğun bakıma kaldırıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Aziz Aydınlık'ın tedavisi, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürülüyor.

Test sonucunun pozitif çıktığını 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla duyuran Aydınlık, "Genel sağlık durumum iyi, tedavim bir süre hastanede devam edecek. Dualarınızı eksik etmeyin. En derin sevgi ve saygılarımla." ifadelerini kullanmıştı.

Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Sezen Aksu Seren Serengil
Spor Babel Samatta Fatih Terim Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk İzmir Erkek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil Aziz Aydınlık, yoğun bakıma alındı - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 17:23:27. #1.15#
title