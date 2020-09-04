Koronavirüse yakalanan Berlusconi hastaneye kaldıırıldı İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından dün gece hastaneye kaldırıldı.

Dünya'da koronovirüsten etkilenen ülkelerinden başında gelen İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, koronavirüse yakalandı. Eski başkan tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

İtalya'nın en zengin kişilerinden biri olan 83 yaşındaki BerlusconiCovid-19'a yakalandığı geçen Çarşamba günü belirtilmişti. Berlusconi'nin hastalık semptomu göstermediği, ancak İtalya'da son günlerde çok sayıda vakanın görüldüğü Sardinya adasında bir süre kaldığı için test yaptırdığı açıklanmıştı.

TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE YATIRILDI

İtalyan basınındaki haberlere göre dün ise hafif hastalık belirtileri göstermesi üzerine Berlusconi gece yarısı Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne yatırıldı. Eski Başbakan'ın durumunun ağır olmadığı, tedbir amaçlı olarak hastaneye yatırıldığı belirtildi. La Repubblica gazetesi Berlusconi'nin hastaneye yürüyerek girdiğini yazdı.

AİLE ÜYELERİNİN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKTI

Berlusconi'nin liderliğini yaptığı Haydi Italia (Forza İtalya) partisinden yapılan açıklamada da eski başbakanın durumunun iyi olduğu belirtildi. Silvio Berlusconi'nin yanı sıra 30 yaşındaki sevgilisi Marta Fascina ile 36 yaşındaki kızı Barbara ve 31 yaşındaki oğlu Luigi Berlusconi'nin koronavirüs testleri de pozitif çıkmıştı.

YEREL SEÇİMLER İÇİN ÇALIŞMALARA KATILACAK

4 kez başbakanlık yapan Berlusconi dün partisi Haydi Italia'nın bir etkinliğine telefon bağlantısıyla katılarak "Gayet iyiyim" demişti. Berlusconi, bu ay sonunda yapılacak yerel seçimler için kampanya döneminde çalışmayı sürdüreceğini söylemişti.