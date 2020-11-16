Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti
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Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti

16.11.2020 15:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:00

Koronavirüse yakalanan 85 yaşındaki Hint oyuncu Soumitra Chatterjee, hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada "15 kişilik sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı" açıklaması yapıldı.

6 Ekim'den beri Hindistan'da tedavi gören Soumitra Chatterjee, virüse karşı verdiği savaşı kaybetti. Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, Batı Bengal'den en iyi doktorların oluşturduğu 15 kişilik sağlık ekibinin tüm uğraşlarına rağmen aktörün koronavirüs komplikasyonlarına yenik düştüğü belirtildi.

SOUMITRA CHATTERJEE KİMDİR?

Soumitra Chatterjee 19 Ocak 1935 yılında dünyaya geldi. Chatterjee, 60 yıllık sinema kariyerine 300 film sığdırdı. Aynı zamanda bir şair, oyun yazarı ve tiyatro oyuncusuydu. 1959-1990 yılları arasında Oscar'lı yönetmen Satyajit Ray'in 14 filminde rol aldı. Ünlü aktör, 2011'de Hindistan'ın en yüksek sinema onur ödülü olan the Dada Saheb Phalke'yi aldı.

Koronavirüse yakalan oyuncu Soumitra Chatterjee hayatını kaybetti
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