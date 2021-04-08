Koronavirüse rağmen kumara 12 bin 600 TL ceza
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Koronavirüse rağmen kumara 12 bin 600 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Koronavirüse rağmen kumara 12 bin 600 TL ceza

BOLU'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.

BOLU'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi. 

Bolu'da polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye hem kumar oynadıkları hem de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uyguladı. Ayrıca kahvehane sahibine, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak'tan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, el koyulan iskambil kağıtlarıyla 'temizlik', 'maske', 'mesafe' yazdı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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