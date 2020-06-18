Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi

İzmir'de koronavirüse karşı tüm tedbirlere uyan taksici virüsle enfekte oldu ve 46 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Talihsiz taksicinin oğlu, "Babamızın en büyük riski tırnak yeme alışkanlığıydı. Bu alışkanlığı babamın sonunu getirdi" dedi.

Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
18.06.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:31

İzmir Selçuk'ta taksicilik yapan ve 46 gündür Kovid-19 tedavisi gören 50 yaşındaki Tunç Talay, önceki gün yaşamını yitirdi. Selçuk'ta örnek taksi şoförü olarak gösterilen Talay'ın, tırnak yeme hastalığı nedeniyle alışveriş için gittiği markette ya da torununun doğduğu hastanede elleriyle bir yere dokunduktan sonra virüsü kapmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

"VİRÜSÜN ŞAKASI YOK"

Yeni Asır'ın haberine göre; babasının günlerce komada kaldığını ve virüse yenik düştüğünü belirten Alper Talay, "Sağlık çalışanlarımız çok ilgilendi, ancak babam komadan çıkamadı. Bu virüsün şakası yok, herkes kurallara ve maske ile hijyene lütfen dikkat etsin" dedi.

"BU ALIŞKANLIĞI BABAMIN SONUNU GETİRDİ"

Babasının salgın süresince kendisine ve ailesine karşı çok dikkatli olduğunu söyleyen Alper Talay, "Babam hastaneye torunu olduğu dönemde geldi. Babamızın en büyük riski tırnak yeme alışkanlığıydı. Bu alışkanlığı babamın sonunu getirdi. Net bir bilgi yok ama elleriyle dokunduğu bir yerden virüsle temas edip daha sonra da tırnaklarını yiyerek bu virüsü kapmış olma ihtimali oldukça yüksek" dedi.

50 yaşındaki 2 çocuk babası Tunç Talay'ın, bir türlü vazgeçemedeği tırnak yeme alışkanlığı nedeniyle virüsü kaptığı düşünülüyor. Alper Talay, babasının salgın döneminde tedbirlere uyduğunu fakat tırnak yeme alışkanlığını bırakamadığını söyledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Haber
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı Haber
Görev yeri değişen vali, kentten ayrılırken hem ağladı hem ağlattı
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu Haber
Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Hesaba itiraz eden müşteri denize atladı, 2 mil yüzdü
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Kuzey Irak Haftanin'de PKK'lı hedeflerin imha edildiği anlar paylaşıldı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Koca Müyesser Yıldız Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Karar Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:31:52. #1.14#
title