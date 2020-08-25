Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı

Koronavirüsle mücadelede en riskli grupta bulunan eczacılar hastaların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak işlerinin başında çalışmalarına devam ediyorlar. Ancak bazı kendini bilmezler aynı doktorlara olduğu gibi eczacılara da şiddet girişiminde bulunuyor.

25.08.2020 08:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 08:59

Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından eczacılara yapılan şiddet görüntülerini paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak tepki gösterilen görüntülerde, biri kadın iki müşterinin eczaneye gelerek içerideki görevlilerle konuştuğu görülüyor.

İLAÇ KUTULARINI FIRLATIYOR

Müşterilerden erkek olanın bir anda sinirlenerek tezgâhtaki ilaç kutularını savurduğu kameraya yansıyor. Kimliği belirsiz kişi son olarak eczacı kadına da ilaç kutularını fırlatıp yanındaki kadınla birlikte eczaneden ayrılıyor.

"İNSAN OLMA VASIFLARINI KAYBETMİŞ İKİ KİŞİ..."

Türk Eczacıları Birliği tepki çeken görüntülerle birlikte şu mesajı paylaştı "Pandemi mücadelesinde eczanelerimizdeki en yakın çalışma arkadaşlarımız olan eczane çalışanlarımızdan birinin izlediğiniz görüntülerde olduğu gibi, insan olma vasıflarını kaybetmiş kişi tarafından sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmasını kabul etmiyoruz. Sağlıkta şiddete hiçbir sağlık çalışanını kurban vermeyeceğiz! Sağlıkta şiddetin normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Türk Eczacıları Birliği olarak gerekli hukuki yaptırımların yerine getirilmesini talep ediyor, konunun takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna ilan ediyoruz."

Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı
Haber Yorumları (11)
SORGULA: ŞİMDİ İŞİN İÇERİĞİNİ BİLMEDEN YORUM YAPIYORUZ. DURUMU ANALİZ ETMEK GEREKİRSE OLAY DAHA ÖNCEKİ BİR OLAYA DAYANIYOR. GELDİKLERİNDE DİREKT OLARAK İLAÇ KUTULARINA VURUYOR . YANINDAKİ KADIN İLE ECZACILAR ARASINDA BİR ŞEY OLMUŞ ADAMA ANLATMIŞ SONUÇ ORTADA ŞİMDİ BUNDAN NEMALANMAK İSTEYEN GAZETECİLER ECZACILARA SALDIRIYORLAR DİYE HABER YAPAR OBJEKTİF OLMAYAN ŞEKİLDE ŞİDDET ÇÖZÜM DEĞİL ELBETTE AMA BUNU YAYIMLARKEN DOĞRU OLANI KAFADA SORU İŞARETİ BIRAKMAYAN YAYIMLAMAK LAZIM DEMİ?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAN: BU TÜR ALAKTAN YOKSUL LARIN KATİYEN CEZA ALMAK TAN MUAF KALMAMALI BU EYLEM ŞİDETTİR GASPTIR TACİZDİR KAMUYA SAYGIYLA DUYRULUR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KOMŞU: hamile karısına yanlış ilaç verip hayatını tehlikeye atmış
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi Magazin
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire Ekonomi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim Güncel
48 günlük tedaviyle koronavirüsten kurulan Türk hasta: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı 3. Sayfa
Kendini asan genç kız, geride bıraktığı notla yürekleri yaktı
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı Güncel
Adana'da 40 saati aşkın süredir devam eden yangına yeni günle birlikte havadan müdahale başladı
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
Giresun'daki selde kaybolan ailenin son sözleri 'Boğuluyoruz, kurtarın' olmuş
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Giresun'daki sel anı vatandaş kamerasında! Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
Kamulaştırma yapılmayınca özel arazisine yapılan yola toprak döküp ulaşıma kapattı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal'dan ilk açıklama: Ruhumu ve bedenimi dengeleyeceğim
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Merada otlanan ata akılalmaz işkence! 18 el ateş edilmiş
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
MasterChef Türkiye'nin 36. bölüm fragmanı yayınlandı! Şefler yapılan yemeği hiç beğenmedi
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
18 yaşındaki gencin ölümünde cinayet şüphesi üzerinde duruluyor
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Güney Koreli yetkililer: Ülke yeni ve daha tehlikeli bir dalgayla karşı karşıya
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Maltepe'de makas atma kazasında bir kişi yaralandı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Faik Öztrak Fatih Dönmez Mustafa Şentop Berat Albayrak
Magazin Hadise Halit Ergenç Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Eddie Newton Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Sel Adana Bursa Yangın
Şu an buradasınız: Koronavirüse karşı en riskli grupta olan eczacılara uygulanan şiddet kameraya yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 09:32:19. #1.15#
title