Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor

Milyonlarca insan aşı çalışmalarından gelecek müjdeli haberlere odaklanmışken bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere'de geliştirilen AstraZeneca aşısıyla Rusya'da üretilen Sputnik V aşısının birleştirileceği açıklandı. Uzmanlar iki aşının birleştirilmesiyle elde edilen formülün virüse karşı çok daha etkili olacağını düşünüyor.

Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken, herkesin gözü kulağı aşılar için verilecek resmi onayda. Aşı üzerinde çalışmalar aralıksız sürerken, bugün iki aşı üreticisinden sürpriz bir ortaklık haberi geldi.

"AŞI ALANINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"

İngiltere'de geliştirilen AstraZeneca aşısıyla Rusya'da üretilen Sputnik V aşısının birleştirileceği açıklandı. Sputnik V'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aşı alanında iş birliğinde bugün yeni bir dönem başladı. AstraZeneca yönelttiğimiz teklifi kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

AŞILARIN BİRLEŞTİRİLME SÜRECİNİ GAMALEYA YÜRÜTECEK

Uzmanlar, iki aşının birleştirilmesiyle elde edilecek formülün virüse karşı daha etkili olabileceğini düşünüyor. Yakın zamanda başlaması beklenen çalışmayla, iki aşının birlikte kullanılıp kullanılamayacağı test edilecek. Söz konusu süreci Sputnik V aşısını geliştiren Rusya'daki Gamaleya Enstitüsü'nün yürüteceği belirtildi.

Aşı çalışmalarının başında öncü olarak gösterilen AstraZeneca'nın etkinlik oranı yüzde 70, Sputnik V'nin ise yüzde 90'ın üzerinde olduğu duyurulmuştu.