Koronavirüs yüzeylerden bulaşabiliyor mu? Bilim insanlarının yeni yaptığı araştırmaya göre yeni tip koronavirüs bazı dış yüzeylerde üç güne kadar dayanıklı kalabiliyor, ancak enfeksiyon etkisini hızla kaybediyor.

Bilim insanlarının yeni yaptığı araştırmaya göre yeni tip koronavirüs bazı dış yüzeylerde üç güne kadar dayanıklı kalabiliyor, ancak enfeksiyon etkisini hızla kaybediyor.Aralarında Princeton ve Kaliforniya Üniversitesi'nden uzmanların da yer aldığı araştırma grubunun yaptığı yeni testlere göre koronavirüs örneğin bakır yüzeyde dört saate kadar dayanıklılık gösterebiliyor. Virüs karton yüzeyde 24 saate, plastik ya da paslanmaz çelik yüzeylerde ise üç güne kadar kalabiliyor. Uzmanlar söz konusu testlerde virüsün kaldığı süre içinde enfeksiyon etkisinin belirgin biçimde azaldığını belirtti. Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) de söz konusu araştırmanın sonuçlarına işaret etti. Enstitüsü yaptığı açıklamada, "İnsanları tehdit eden koronavirüs kuru dış yüzeylerde varlığını sürdüremiyor. Normalde kuru ortamda virüsün pasif hale gelmesi birkaç saatten birkaç güne kadar sürebiliyor" denildi. Enstitü şu ana dek salgının insanlara, virüsün bulaştığı eşyalarla temas sonrasında bulaştığına yönelik kanıt olmadığını belirtti.

Söz konusu araştırmayı yapan Amerikalı uzmanlar bu sonuçları yeni tip koronavirüse yol açan, ilk kez 2002'de görülen enfeksiyon hastalığı SARS'a yol açan SARS-CoV-1'le de kıyasladı. Araştırmacılar her iki virüs tipinin de benzer oranda dayanıklı olduğu sonucuna vardı. Ancak araştırmacılar dayanıklılığın yeni tip koronavirüsün neden SARS-CoV-1'den farklı olarak pandemiye yol açtığını açıklamadığına dikkat çekti.

2002-2003 yılında bir başka koronavirüs türü olan SARS nedeniyle başlayan salgında 774 kişi hayatını kaybetmişti.

HT,BK

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