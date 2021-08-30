Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi! Güney Afrika'da ortaya çıkan C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
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Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi! Güney Afrika'da ortaya çıkan C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor

Haberler.com - Haberler | Sağlık

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm dünya genelinde sürerken, son zamanlar ortaya çıkan yeni varyantlar ise endişeleri giderek arttırıyor. Son olarak Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu, C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini açıkladı. C.1.2 varyantının dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma İnovasyon ve Dizilim Platformu bir araştırma yaparak yeni bir koronavirüs varyantı tespit edildiğini açıkladı. Bilim insanları 2021 yılının Mayıs ayında C.1.2 isimli bir mutasyon tespit ettiklerini açıklarken, bu varyantının ilk olarak Wuhan'da tespit edilen Kovid-19'dan çok daha fazla değişim geçirdiğine dikkat çekildi.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Güney Afrika'nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de bu varyantın görüldüğü belirtildi. Bilim insanların virüsün yayılma hızını da izlerken aylık olarak C.1.2 varyantının aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ettiğinin altını çizdi.

ÇOK DAHA HIZLI YAYILIYOR

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.

Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi! Güney Afrika'da ortaya çıkan C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor
Haber Yorumları (4)
EREN İSMAİL: Bu virüs cep telefonu gibi her sene yeni modeli çıkıyor??????
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ABDULKADİR Y: Hayatınız yalan aynı corona gibi
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
DOĞUKAN : Bir türlü kökü kurumadı şu varyantların daral geldi artık
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Koronavirüs varyantlarına bir yenisi daha eklendi! Güney Afrika'da ortaya çıkan C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor - Haberler
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