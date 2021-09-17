Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden firar etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden firar etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden firar etti

Konya E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan 23 yaşındaki bir mahkum, koronavirüs şüphesiyle kaldırıldığı Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mahkum koğuşundan firar etti. Tuvalet penceresinin metal muhafazasını söküp firar eden mahkumun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık suçlarından 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve Konya E Tipi Kapalı Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Veysel A. (23) rahatsızlanması üzerine, koronavirüs şüphesiyle Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TUVALET PENCERESİNDEN FİRAR ETTİ

Burada yapılan testi pozitif çıkan Veysel A., hastanenin mahkûm koğuşunda tedavi altına alındı. Veysel A., dün akşam saat 20:00 sıralarında tuvalet penceresinin metal muhafazasını söküp, hastaneden firar etti.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Veysel A.'nın yerinde olmadığını gören sağlık çalışanları, emniyet güçlerine haber verdi. Bölgede yapılan aramaların ardında Veysel A.'nın izine rastlanmadı. Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre güvenlik güçlerinin firari Veysel A.'nın yakalanması için yürüttüğü çalışma sürüyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Bilim insanları bu hızlı artışı 3 nedene bağlıyor

Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı! Bilim insanları bu hızlı artışı 3 nedene bağlıyor

 PfizerBioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı

Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun deşifre oldu! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi tek tek anlattı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Beren Saat Kylie Jenner Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Halis Özkahya Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Koronavirüs testi pozitif çıkan mahkum, kaldırıldığı hastanenin tuvalet penceresinden firar etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:31:54. #1.17#