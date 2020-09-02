Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından KPSS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs testi pozitif çıkan adayların sınava ayrı salonlarda gireceğini belirten Aygün, "Sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır" dedi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek
02.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:58

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar" ifadelerini kullandı.

Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli adaylarımız, KPSS ve diğer sınavlarımızda Kovid-19 Pandemi önlemlerini uygulamaya devam ediyoruz. Sizlerle bu önlemleri ve hazırlıklarımızı paylaşmak istiyorum.

Sınav binalarının/salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılmakta ve dezenfekte edilmektedir. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacaktır. İsteyen adaylar, kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebileceklerdir.

Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacaktır. Adaylar ve görevliler kendi maskeleri ve/veya siperlikleriyle de gelebileceklerdir.

Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Covid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar.

Bu durumda olup sınav yeri değiştirilen adaylar Başkanlığımız tarafından SMS ile bilgilendirilecektir. Sınav görevlilerimizin Covid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecektir. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacaktır.

Adayların sınav binalarına ulaşımı için sınav binalarının bulunduğu bölgelere belediyeler tarafından daha sık seferler düzenlenmesi sağlanacaktır. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacaktır.

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecektir. Okul bahçeleri girişinde/önünde kümelenmenin önlenmesi için aday yakınlarının beklememeleri ve ayrılmaları önem arz etmektedir."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mfö Emrah Deniz Akkaya Didem Soydan
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Kız Eylül Doğum Düğün
Şu an buradasınız: Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar, KPSS'ye ayrı salonlarda girecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 16:58:22. #1.14#
title