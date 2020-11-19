Korona sırasını protesto etmek için soyunduğu iddia edilen adamın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı

İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs test kuyruğuna isyan ettiği için soyunduğu iddia edilen adamın, psikolojik rahatsızlığından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir şahsın, koronavirüs test kuyruğunu protesto eden çırılçıplak soyunduğu iddia edilmişti. Sosyal medya hızla yayılan görüntülerin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYOR"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "'Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önünde oluşan Kovid-19 kuyruğunu protesto eden bir vatandaş çıplak bir şekilde sıra bekledi' başlığıyla sosyal medyada çıkan haberlere ilişkin kamuoyuna bilgilendirme gereksinimi doğmuştur.

17/11/2020 tarih saat 14:00 sularında madde kullanım öyküsü olan psikolojik ve somatik rahatsızlıkları nedeniyle Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Acil Servisine başvuran hasta, değerlendirme esnasında acil servisi izinsiz terk etmiş ve dışarıda Kovid-19 test alanı yakınında psikolojik rahatsızlığından kaynaklanan eylemi gerçekleştirmiştir. Bu nedenle meydana gelen olay; Kovid-19 test sırası ile ilgili bulunmayan bir hadise olup, kamuoyu ile paylaşmak gereksinimi doğmuştur. Sağlık çalışanlarımız canla başla halkımıza hizmet vermektedir." ifadeleri kullanıldı.