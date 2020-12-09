Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek
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Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek

09.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:28
Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bir grup araştırmacının geliştirdiği yeni bir yapay zeka modeli ile belirti göstermeyen koronavirüs hastalarının da belirlenmesi mümkün olabilecek. Yapay zekanın, hastalığın belirtilerini göstermeyen kişileri yüzde 100 doğru tanımladığı görüldü.

MIT'de yürütülen araştırma asemptomatik yani belirti göstermeyen kişilerin koronavirüsün yol açtığı bazı değişimler yaşadığının ve bunun sonucunda bu kişilerin öksürüklerinin normal bir öksürükten farklı olduğunun anlaşılması üzerine odaklandı.

Euronews'in haberine göre; araştırmacılar modeli on binlerce öksürük sesi örneğinin yanı sıra konuşma esnasında çıkan sesler ile geliştirdi. Yeni öksürük sesleri modele yüklendiğinde, yapay zeka Kovid-19 hastası olduğu bilinenlerin öksürüğünü yüzde 98.5 oranında doğru tanımladı.

Koronavirüs tespitinde yeni yöntem! Artık belirti göstermeyen hastalar da tespit edilebilecek

YAPAY ZEKA MODELİ ASEMPTOMATİK OLANLARI YÜZDE 100 DOĞRU TESPİT ETTİ

Daha da ötesi IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology dergisinde yayımlanan araştırma bulgularına göre modelin koronavirüs testi pozitif çıkan ancak Kovid-19 hastalığının belirtilerini göstermeyen kişileri yüzde 100 doğru tanımladığı görüldü.

İnsan kulağının fark edemediği bu farkı algılayabilecek bir algoritma geliştiren araştırmacılar şimdi modelin yaygın şekilde uygulanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için bir teknoloji şirketi ile temasa geçen araştırmacılar ücretsiz bir cep telefonu uygulaması geliştirilmesi için çalışıyor.

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