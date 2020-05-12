Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
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Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı

Sevgilisiyle karantinada olan ve süreçte Instagram hesabından ev hallerini paylaşan Hadise, son olarak maske takarak sokağa çıkarken verdiği pozları paylaştı.

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
12.05.2020 08:32 | Son Güncelleme: 12.05.2020 08:38

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi. Bu süreci birlikte geçiren çiftten Hadise, dün akşam Instagram hesabından maskeli pozlarını paylaştı.

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan şarkıcı; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi. Hadise'nin maske emojisiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.

İşte Hadise'nin asasör önünde verdiği pozlar...

Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı
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