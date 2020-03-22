Koronavirüs tedbirleri Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti. Kaynak: AA