Koronavirüs tedbirleri
Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
22.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:36
Gaziantep Büyükşehir Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, Gaziantep Kalesi çevresindeki cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.
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Kaynak: AA