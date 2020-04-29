Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
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Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandığı tespit edilen hemşire Elif Kaşıkçı, Ordu'daki 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi
29.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:44

Giresun'da çalıştığı hastanede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan hemşire Elif Kaşıkçı, Ordu'daki 20 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

ORDU'DAKİ ÖZEL BİR HASTANEDE TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığı sırada koronavirüse yakalandığı tespit edilen hemşire Elif Kaşıkçı, Ordu'daki özel bir hastanede tedavi görmeye başladı.

Sağlığına kavuşan hemşire Kaşıkçı, meslektaşlarının alkışlarıyla hastaneden ayrıldı.

"YAŞADIĞIM SÜREÇ ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşadığım süreç çok kötüydü. Zor günler geçirdim ama doktorlarım ve hemşire arkadaşlarımızın sayesinde çok şükür bu süreci atlattım. Şu anda kendimi daha iyi hissediyorum. 20 gündür hastanede yatıyorum. Kendim de hemşire olduğum için hastaneden bulaştığını düşünüyorum." dedi.

Kaşıkçı, kısa sürede mesleğine dönmek istediğini sözlerine ekledi.

Koronavirüse yakalanan Elif hemşire, 20 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edildi

Kaynak: AA

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