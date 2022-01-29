Koronavirüs tedavisi gören havalimanı çalışanı kurtarılamadı - Haberler
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Koronavirüs tedavisi gören havalimanı çalışanı kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı, Ergün Ayaz - Güncel
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Koronavirüs tedavisi gören havalimanı çalışanı kurtarılamadı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'nda hava kurtarma ve yangınla mücadele memuru Neslihan Kesim Lermi (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Cengiz Topel Havalimanı'nda hava kurtarma ve yangınla mücadele memuru Neslihan Kesim Lermi (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde 2007- 2016 yıllarında çalışan ve ardından Cengiz Topel Havalimanı'nda hava kurtarma ve yangınla mücadele memuru olarak göreve başlayan Neslihan Kesim Lermi, bir süre önce koronavirüs nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu kötüleşen Lermi, doktorların tüm müdahalesine rağmen. 6 aylık bebeğinin olduğu öğrenilen Neslihan Kesim Lermi'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Trabzon'a götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Cengiz Topel Havalimanı, Kocaeli, Güncel, Haber

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