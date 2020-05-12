Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem Şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'de en çok kazanan sanatçılardan biri olmasına rağmen koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Demet Akalın, "Ben bir tek gelir vergimi ödemedim, ödeyemem yani. Ev kredisi bir yandan" ifadelerini kullandı.

Şarkıcılar Cenk Eren, Demet Akalın ve Işın Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması planıyla ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Bu adımların eğlence sektöründe de atılması gerektiğini belirten sanatçılar, artık sahneye çıkmak istediklerini söylediler.

"ARTIK İDARE EDEMİYORUM"

Hürriyet yazarı Tülay Demirci'nin konuyla ilgili olarak yönelttiği sorulara yanıt veren sanatçılar, koronavirüs sürecinin maddi olarak kendilerini olumsuz etkilediğini belirttiler.

Türkiye'nin en çok kazananlarının başında geldiğini belirten Demet Akalın, koronavirüs salgını sürecinde zor günler geçirdiğini söyledi ve "Ben artık idare edemiyorum" dedi.

"BEN GELİR VERGİMİ ÖDEMEDİM, ÖDEYEMEM"

Tülay Demirci'nin "Maddi açıdan siz de mi zorlanmaya başladınız?" sorusuna yanıt veren sanatçılardan Cenk Eren, "Pandemi bizim için mücbir sebep sayılmadı. Çalışmadığımız halde vergimizi ödüyoruz. Ben daha gelir vergimi ödeyemedim gerçi" dedi.

Işın Karaca, vergisinin henüz ödeyemediğini belirtirken, Demet Akalın, "Ben bir tek gelir vergimi ödemedim, ödeyemem yani. Ev kredisi bir yandan..." ifadelerini kullandı.