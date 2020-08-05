Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
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Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi

Son dönemlerde vaka sayılarının artmasıyla birlikte düğün, taziye, açılış ve asker uğurlama gibi toplu faaliyetlere 15 Ekim'e kadar izin verilmemesi gündeme geldi.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması yeni yasakları gündeme getirdi
05.08.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:09

Pandeminin seyri konusunda hem diğer ülkeler, hem de Türkiye genelindeki artış nedeniyle, sonbaharda yaşanacağı konuşulan ikinci dalga için şimdiden yeni önlemler alınması tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı'nda ve hükümette yapılan toplantılarda uzmanların, okulların açılması süreci ve ekim ayının 15'ine kadar olan dönemde yeni kurallar konularak kışa hazırlık yapılması gerektiğine vurgu yapılıyor.

TAŞIYICILAR, VİRÜSÜ KALABALIK KİTLELERE TAŞIYACAK

Değerlendirmelere göre Kurban Bayramı'nda özellikle tatil yörelerinde yaşanan kalabalık görüntülerin etkileri 7-10 gün içinde görülecek. Bu etkiler, iki şekilde yaşanacak. Hareketli kalabalıklarda virüsle temas edenler, bir hafta içerisinde hasta olacak. Bunların bir kısmı 'yerinde bulaşma' olarak değerlendirilecek. Bir kısmı ise yaz tatilinin bitmesiyle birlikte büyük şehirlere dönecek. Bu taşıyıcılar, büyük şehirlere döndüklerinde, daha kalabalık kitlelere virüsü taşıyacak. Bu durum 'taşınan bulaş' olarak nitelendiriliyor.

EYLÜL AYINDA TATİL REHAVETİ SONA ERER

Uzmanlar, yaz aylarında daha çok açık havada vakit geçirenlerin, kurallardan ve sorunun ciddiyetinden uzaklaştığını, eylül ayıyla birlikte tatil rehavetinin sona ereceğini belirtiyorlar. Pandemi sürecinin bundan sonra ciddileşeceği, ikinci dalganın etkilerinin de ekim ayının ikinci yarısından itibaren görüleceği ifade ediliyor.

YENİ YASAKLARIN GETİRİLMESİ KONUŞULUYOR

Yapılan toplantılarda kışa hazırlık için yeni kurallar konulması, en son kaldırılan yasakların yeniden getirilmesi, düğün, taziye, açılış, asker uğurlaması gibi faaliyetlere son verilmesi önerileri gündeme geldi. Okulların açılmasına da bayram verileri ve 15 Ağustos'tan sonraki vaka sayılarına göre karar verilmesi gerektiği dile getiriliyor.

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Haber Yorumları (2)
ANKARA: Günaydın siz okulları açın şu işi bir tamamlayalım olmuşken tam olsun yalnız her ilde yeni mezarlıklar yapılması gerekli.
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BEN: Gec kaldik
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