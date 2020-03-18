Koronavirüs salgınında ölü sayısı 7 bin 954'e yükseldi
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Koronavirüs salgınında ölü sayısı 7 bin 954'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 954'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 198 bin 152'ye yükselirken; 81 bin 960 kişi de tedavi edildi.

18.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:41
Koronavirüs salgınında ölü sayısı 7 bin 954'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 954'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 198 bin 152'ye yükselirken; 81 bin 960 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 503'e yükselirken; vaka sayısı da 31 bin 506'ya çıktı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 988'E YÜKSELDİİran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 988'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 16 bin 169'a çıktığını bildirdi.ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞABD'de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 6 bin 496 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 114 olarak açıklandı. ABD'de 1708 vaka ili en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 16 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 55 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1013 vaka bulunurken; 13 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya'da ise 718 vaka bulunuyor.ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞVirüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı bugün 9 bin 360'a yükselirken; 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 7 bin 695 kişide virüs tespit edildiği ve 148 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da ise vaka ve ölü sayısında kritik bir artış görüldü. 11 bin 826 vakanın görüldüğü İspanya'da koronavirüse bağlı olarak 533 kişi hayatını kaybetti.İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 72, VAKA SAYISI 1960

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 72'ye yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ise ülke genelinde 1960'a ulaştığı açıklandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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