Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi - Haber
Dünya

Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi

Son dakika: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 472 bin 76'ya yükselirken; 114 bin 870 kişi de tedavi edildi.

26.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:11
Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 21 bin 306'ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 472 bin 76'ya yükselirken; 114 bin 870 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre, son 24 saatte 2 bin 387 kişi yaşamını yitirirken; 48 bin 955 kişide koronavirüs tespit edildi.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hızla yayılan virüs, Avrupa'da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 503'e yükselirken; vaka sayısı da 74 bin 386'ya çıktı. İtalya'daki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'e yaklaştı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİN 77'YE YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 2 bin 77'ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 27 bin 17'ye çıktığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 69 bin 194 vakanın bulunduğu ABD'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 1050 olarak açıklandı. ABD, Çin ve İtalya'dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya'da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa'daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya'da vaka sayısı 37 bin 323'e yükselirken; 206 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa'da 25 bin 600 kişide virüs tespit edildiği ve 1333 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya'da vaka sayısı 49 bin 515'e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 647'ye çıktığı bildirildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 466'ya, vaka sayısının da 9 bin 640'a çıktığı belirtildi.

Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Hindistan'da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü Haber
Hindistan'da sokağa çıkma yasağını çiğneyenleri polis demirle dövdü
ABD'de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti Haber
ABD'de en korkunç artış! Son 24 saatte 445 kişi hayatını kaybetti
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi Haber
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haber
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Haber
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Ağlayarak Türkiye'yi uyaran ünlü isim 24 günlük kabusu anlattı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
72'lik papaz, canı pahasına iyilik yapmaktan vazgeçmedi
72'lik papaz, canı pahasına iyilik yapmaktan vazgeçmedi
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hadise James Bond Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Can Bartu Lionel Messi Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Daha Fazla Ayla Aydın Cemil Güneş Ali Göktepe Gülay Korukluoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika: Koronavirüs salgınında ölü sayısı 21 bin 306'ya yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 10:25:50. #1.14#
title