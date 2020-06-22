Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
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Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak anılan Breziya'da son 24 saatte 641 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 50 bin 617'ye yükseldi. Brezilya böylelikle ABD'den sonra 50 bin ölümü aşan ikinci ülke oldu.

22.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:10

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı. Böylelikle ABD'den sonra 50 bin can kaybını aşan ikinci ülke konumuna geldi.

SON 24 SAATTE 641 CAN KAYBI

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 641 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 50 bin 617'ye, vaka sayısı da 17 bin 459 artarak 1 milyon 85 bin 38'e yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE SAO PAULO

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 219 bin 185 vaka ve 12 bin 588 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 8 bin 875 kişinin ölümüne neden olan virüs, 96 bin 133 kişide görüldü.

LATİN AMERİKA'DA SALGININ MERKEZ ÜSSÜ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Brezilya, ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada "ABD'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke" olmuştu. Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
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