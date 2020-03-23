Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi Somuncu Baba Külliyesi detay görüntüler Yatsı Ezanı Okunması Cami imamının minareden dua okuması Külliye dışından çeşitli detay görüntüler Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildiMALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması...

Somuncu Baba Külliyesi detay görüntüler Yatsı Ezanı Okunması Cami imamının minareden dua okuması Külliye dışından çeşitli detay görüntüler Koronavirüs salgının son bulması için camilerin hoparlöründen dua edildi MALATYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için Malatya'nın Darende ilçesindeki, tarihi Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'ndeki hoparlörlerden yatsı ezanı sonrası dua edildi. Malatya'da da yatsı ezanı sonrası din görevlilerince tüm camilerden dua sesleri yükseldi. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının son bulması ve hastaların sağlığına kavuşması niyazıyla dualar edildi. Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi'nde de okunan ezan sonrasında dualar edildi.. Külliye civarındaki bazı vatandaşlar, ezanın ardından okunan duaya eşlik etti. Kaynak: AA