Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
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Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı

Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
09.05.2020 08:06 | Son Güncelleme: 09.05.2020 08:12

Koronavirüs salgını, bazı bölgelerde etkisini yitirip yavaşlasa da dünya bu virüsten tam anlamıyla kurtulabilmiş değil. Gelen son verilere göre vaka sayısı toplam vaka sayısı 4 milyon 325, toplam ölü sayısı 275 bin 424, toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 375 bin 759 oldu.

Yeni tip koronavvirüs (Kovid-19) salgınında gerçek zamanlı istatistikleri yayınlayan Worldometers, dünya genelinde vaka sayısının 4 milyonu geçtiğini duyurdu.

DÜNYADA SON DURUM

Kovid-19 salgınının merkez üssü haline gelen ve dünya genelinde en çok ölümün gerçekleştiği ABD'de toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 865'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 564'e ulaştı.

ABD'nin ardından dünyada en çok ölümün gerçekleştiği ikinci ülke olan Birleşik Krallık'ta toplam vaka sayısı 211 bin 364'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 241'e yükseldi.

Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı

İTALYA ÜÇÜNCÜ SIRADA

Koronavirüse bağlı en çok ölümün yaşandığı üçüncü ülke olan İtalya'da ise toplam vaka sayısı 217 bin 18, hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 201 oldu.

En çok ölümün yaşandığı dördüncü ülke olan İspanya'da toplam vaka sayısı 260 bin 117'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26 bin 299'a ulaştı.

Dünya genelinde en fazla ölümün yaşandığı beşinci ülke olan Fransa'da ise toplam vaka sayısı 176 bin 79'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 230'a yükseldi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye'de ise 1 milyon 298 bin 806 kişiye Kovid-19 testi yapılırken bunlardan 135.569'unun sonucu pozitif çıktı. 1.219 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor, 3.689 kişi ise virüs dolayısıyla vefat etti.

Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
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