Koronavirüs salgını bitiyor mu? Salgın ne zaman bitecek. Pandemi ne zaman bitecek? Koronavrüs bitti mi?
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Koronavirüs salgını bitiyor mu? Salgın ne zaman bitecek. Pandemi ne zaman bitecek? Koronavrüs bitti mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündeme dair açıklamalar yaptı. Peki, Pandemi ne zaman bitecek? Koronavrüs bitti mi? Koronavirüs salgını bitiyor mu? Salgın ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını bitiyor mu? Salgın ne zaman bitecek. Pandemi ne zaman bitecek? Koronavrüs bitti mi?
16.09.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:44

10 Mart'ta bu yana devam eden pandemi sürecinde vatandaşlar ve görevliler koronavirüs ile mücadele ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, koronavirüs salgını bitiyor mu? Salgın ne zaman bitecek. Pandemi ne zaman bitecek? Koronavrüs bitti mi?

KORONAVİRÜS SALGINI BİTİYOR MU?

Bakan Koca, "Koronavirüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım" ifadelerini kullandı.

Şimdi bugüne kadar duymayı en çok arzu ettiğiniz şeyi ihtiyatı elden bırakmadan söylemenin vakti geldi. Bilimsel gelişmeler bu salgının da sonunun yakın olduğuna işaret etmektedir. Aşı konusunda dünya kamuoyuna yansıyan bilgiler umut veren belki de çare bildiren bilgilerdir. Bilim dünyası yılın sonuna kadar sonuç alınacağı konusunda hemfikirdir diyebiliriz.

İLK AŞI UYGULANDI

Şu anda hazırlık çalışmaları faz 3 aşamasında olan 9 aşı var. Biz de Türkiye olarak kendi aşı çalışmamızı sürdürürken, en erken uygulama için tedarik teşebbüslerimizi başlattık. Bugün Çin Sinovac aşısı Türkiye'de ilk uygulamasına Hacettepe Üniversitesi'nde üç gönüllü insanla başladı."

AŞI, BİR TEDAVİ DEĞİL BULAŞMAYA KARŞI KORUMA YOLUDUR

"Muhtemelen alacağımız son viraj olan son aylarda yakalanmamaya çalışalım. Hastalığa yakalanmayalım ki hiç eza yaşamadan gerektiğinde aşı çözüm ve ödül olsun. Aşı bir tedavi değil bulaşmaya karşı koruma yoludur. Aşı çalışmasının sonucunu beklemek hepimiz için moral ve güç kaynağıdır. Sağlık ordumuz adına sizden istediğim o güne kadar tedbirlere sarılmanız ve direnmenizdir. Gerçek normalimize döneceğiz.Sizden tedbirlere uyarak bana ve sağlık çalışanlarımıza destek vermenizi istiyorum.

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