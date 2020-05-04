Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak

Bugün Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısında normalleşme adımları görüşülecek. Bu kapsamda, Küçük esnaf, berberler, kuaförler, kafe ve pastane, restoran gibi hizmet veren yerlerin Mayıs ayında açılması beklenirken otel, cami ve uçuşların Haziran ayında hizmet vermesi bekleniyor.