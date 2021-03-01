Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı
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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı

01.03.2021 11:38 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:00
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı

Koronavirüse yakalanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncularından Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı. Kötü haberi alan hayranları ise sosyal medyada oyuncuya 'geçmiş olsun' mesajları yağdırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevilen oyuncularından Selin Yeninci, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Evinde tedavi gören oyuncunun durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı.

"LÜTFEN İYİLEŞ"

Haberin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medyada gündem olan oyuncuya sevenlerinden destek ve dua mesajları yağdı. Dizideki eğlenceli rolüyle birçok kişi tarafından sevilen oyuncu için "Lütfen iyileş, seni seviyorum" yorumları yapıldı.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Uzun süredir devam eden çekimler için Adana'da bulunan ünlü oyuncu, evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede yoğun bakıma kaldırıldı. Durumun ağırlaşmasıyla herkesi korkutan Yeninci'nin diziye ilişkin süreci ise henüz netlik kazanmadı.

İşte Selin Yeninci için yapılan bazı yorumlar...

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı
Koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Selin Yeninci'ye sevenlerinden dua yağdı

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Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı
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