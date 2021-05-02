Koronavirüs nedeniyle oksijen krizi yaşanan ülkede oksijen tüpü diye yangın söndürücü sattılar

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Tıbbi malzeme yetersizliği sebebiyle zor günler geçiren ve koronavirüs salgının yeni merkez üssü Hindistan'da iki kalpazan, ülkedeki bu durumdan faydalanmaya çalıştı. İki şahıs, koronavirüs hastalarının entübe olmasından kaynaklı oksijene ihtiyaç duyulmasını kötüye kullanıp oksijen tüpü almak isteyenlere yangın söndürücü sattı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşayan Ayush Kumar ve Ashutosh Chauhan, yakınlarına oksijen tüpü almak isteyen kişilere yangın söndürücü sattığı gerekçesiyle 29 Nisan'da tutuklandı. Bunların her birinin 10 bin rupiye (yaklaşık 1100 TL) satıldığı kaydedildi.

Independent Türkçe'nin haberine göre; Polis, Geeta Arora adlı bir kişinin şikayetiyle durumdan haberdar oldu. Yetkililer, Arora'nın nefes almakta güçlük çeken Kovid-19'dan mustarip yakınını hastaneye yatırmak isteyip yer bulamadığını ve bunun ardından oksijen tüpü almak için ikiliyle 26 Nisan'da temasa geçtiğini bildirdi.

POLİSE BAŞVURDULAR

Arora ifadesinde hem aldığı ekipmanın yangın söndürücü olduğunu fark ettikten hem de yakını hayatını kaybettikten sonra ikiliyle parasını geri almak için temasa geçtiğini ancak kendisini oyaladıklarını söyledi. Arora bunun ardından polise başvurdu.

ŞAHISLAR YAKALANDI

Polisler yapılan soruşturma neticesinde 22 yaşındaki Kumar'la 19 yaşındaki Chauhan'ı yakalarken, Dwarka polisinden Santosh Kumar Meena şöyle konuştu:

"Sanıkları yaptığımız baskınla yakaladık. Bulduğumuz 5 yangın söndürücüye el koyduk. Yaptığımız sorguda krizden sonra oksijen tüpü bahanesiyle yangın söndürücü satarak insanları dolandırmaya karar verdiklerini söylediler."

Hindustan Times, yangın söndürücü aldıktan sonra akrabası ölen bir kişinin daha şikayette bulunduğunu yazdı. Polisler, ölümün dolandırmayla ilgili olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor.