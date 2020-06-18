Koronavirüs - 'Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir'
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BBC

Koronavirüs - 'Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir'

Çin'de yapılan bir araştırma, tuvalette klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir zerrecik bulutu oluşturduğuna ve bunun koronavirüs gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğine işaret ediyor.

Koronavirüs - 'Klozet kapağı açıkken sifon çekmek hastalık bulaştırabilir'
18.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:27

Çin'de yapılan bir araştırma, tuvalette klozet kapağı açıkken sifon çekmenin bir zerrecik bulutu oluşturduğuna ve bunun koronavirüs gibi enfeksiyonların nefes yoluyla bulaşmasına neden olabileceğine işaret ediyor.

Yangzhou Üniversitesi'nde bilgisayar modellemesinin kullanıldığı araştırmaya göre sifon çekildikten sonra klozetten çıkan zerrecikler, yer seviyesinden 91 santimetre kadar yükseğe çıkabiliyor.

Uzmanlar, sifonu klozet kapağı kapalıyken çekmenin bunu önleyeceğini söylüyor.

Koronavirüs öksürük ve hapşırıkla yayılan zerreciklerle veya bu zerreciklerin bulaştığı nesnelere temas yoluyla yayılıyor.

Koronavirüs hastalarının dışkılarında da virüs olabileceği belirtiliyor. Fakat bunun hastalık bulaştırıp bulaştırmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya genelinde insanların hastalığa nasıl yakalandığını tespit etmek için kanalizasyon ve atık sular üzerinde de birçok araştırma yapılıyor.

Diğer virüsler, hijyenik olmayan tuvaletlerde dışkı-ağız yoluyla bulaşabiliyor.

Araştırmanın sonuçları 'Physics of Fluids' adlı bilim dergisinde yayımlandı.

'Zerrecikler havada bir dakikadan daha uzun süre asılı kalıyor'

Uzmanlara göre, sifon çekildikten sonra su klozetin yanlarına çarpıyor, türbülans sonucu zerrecikler oluşuyor. Araştırma heyetinin başkanı Ji-ŞiangWang'a göre bu zerrecikler havada bir dakikadan daha uzun bir süre asılı kalabiliyor.

Bristol Aerosol Araştırmaları Merkezi'nden Dr. Bryan Bzdek, koronavirüsün bu yolla bulaştığına dair henüz net bir kanıt olmamasına rağmen tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Dr. Bzdek şöyle konuştu:

"Araştırmadan, sifonu çekerken klozet kapağını kapatmamız gerektiği sonucu çıkarıyoruz. Klozeti ve diğer temas noktalarını temiz tutup tuvaleti kullandıktan sonra ellerimizi yıkamalıyız.

"Bu araştırma bu önlemlerin SARS-CoV-2 virüsünün yayılmasının azaltabileceğini ortaya koymasa da birçok diğer virüsün dışkı-ağız yoluyla bulaştığını dikkate alarak hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor."

BBC
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