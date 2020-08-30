Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde koronavirüs vaka sayılarının artışıyla birlikte "Kısıtlamalar gelecek mi?" sorusuna "Şu anda kısıtlama değerlendirmemiz yok" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'de sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Soylu, son durumla ilgili bilgileri aktarırken, koronavirüs salgınında vaka sayısının artmasıyla birlikte yeniden kısıtlamaların gündeme gelmesini de yorumladı. Soylu, şu an için kısıtlamaların söz konusu olmadığını dile getirdi.

Giresun'daki sel felaketiyle ilgili tüm bakanlıkların teyakkuzda olduğunu söyleyen Soylu, "Tüm bakanlıklarımız bölgede teyakkuzda. İçişleri Bakanlığı nakdi yardımları da başladı. Amerika ve Avrupa, böyle bir felaketle karşı karşıya kalsa bunun altından kalkamazdı. Gönül isterdi ki bu tablolar yaşanmasın. Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor." dedi.

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Koronavirüs vaka artışı sonrası kısıtlamalarla ilgili soruya yanıt veren Soylu, "Buradan vatandaşımıza sesleniyorum: Tedbir almazsak salgınla başa çıkamayız. Tedbirlere uyalım. Şu anda kısıtlama değerlendirmemiz gündemimizde yok." şeklinde konuştu.