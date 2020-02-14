'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi (3)

14.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:51

TAHLİYE SONRASI ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük gözlem süresinin ardından taburcu edilen 42 kişiden, İngilizce öğretmeni Burcu Öner (33) ve Kitle İletişim Bölümü doktora öğrencisi Meltem Soylu (31) başkantte ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. İki arkadaş burada dua ettikten sonra ayrıldı. Soylu, Anıtkabir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bizimle bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Kendisi bu basın toplantısını gerçekleştirmemiş olsaydı bile kendisine teşekkür etmek için yanına gitmek istiyordum. Bugün 'Ankara'da ne yapabiliriz' diye düşündük. O yüzden de Anıtkabir'e gelmek istedik. İlk durağımız burası oldu. Türkiye'de ve Ankara'da özlediğim ilk yerlerden birisi burasıydı" dedi.

Kaynak: DHA