Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı
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Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Şirketinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişiyi koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkardığı iddia edilen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından canlı yayın yaparak çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

02.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:07

Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar ile birlikte kurduğu Çamaşırhane Film şirketinde çalışan güvenlik görevlisi S.D.,'nin koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan Gökbakar, hakkındaki iddialara teker teker cevap verdi.

"GÜVENLİK HİZMETİNİ BİR ŞİRKETTEN ALIYORUZ"

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Şahan Gökbakar, işten çıkartma iddiaları hakkında şunları söyledi: "Çamaşırhane filmin kendi çalışanları listesinde güvenlik görevlisi bulunmamaktadır. Biz bu hizmeti dışarıdan alıyoruz. Güvenlik şirketiyle anlaşma yaparak o şirkete bağlı 3 ayrı güvenlik görevlisi oluşturuyor. Bu arkadaşların bazıları uzun bazıları kısa çalışıyor. Bu personelin tüm sorumluluğu o şirkete bağlı..."

Koronavirüs kapan birinin işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

"KORONAVİRÜSÜN BAŞLANGICINDAN BERİ TÜM PERSONELLER MAAŞLARINI ALMAYA DEVAM ETTİ"

"Ben koronavirüsün başlangıcında Çamaşırhane'deki tüm arkadaşların maaşlarını aynı şekilde ödemeye devam edeceğim demiştim. Bunu da dipnot olarak geçiyorum... Herkes maaşını aldı. Aynı zamanda ben bizzat bizim şirketimizde bordrolu olmayan güvenliğinin de maaşını alıp almadığını sorguladım. Maaşı veriyoruz size ödüyorlar mı diye! Durum bu... Herhangi bir güvenlik görevlisi bizim şirketimizde çalışmıyor."

"ÇALIŞAN KENDİ İSTEĞİYLE İŞİ BIRAKMIŞ"

Bu olay böyle yansıyınca ve tabii Sabah gazetesi olunca neyse araştırayım dedim. Securitas'a (güvenlik şirketi) ulaştık ve bir açıklama aldım. 21 Mart'a kadar rapor alan çalışan 23 Mart'ta şube müdürüne kişisel nedenler dolayısıyla iş bırakmak istediğini söylemiş ve kendi isteğiyle işi bırakmış. Açıklama böyle diyor. Bu vatan haini Şahan, ahlaksız Şahan bir güvenliği koronavirüsten işten atmış... Ne oldu şimdi? Bir araştır! Ara!"

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

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Haber Yorumları (1)
MAKO: Ne edecek ki koynuna mı alsaydı bu kadar da olmaz kovaxak tabi
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