"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı
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"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı

Koronavirüsün insanlar tarafından yapıldığını söyledikten sonra ABD'ye kaçan Çinli Virolog, daha önce söz ettiği raporunu yayınladı. Raporda, virüsün doğada ortaya çıkamayacak kadar olağan dışı özelliklere sahip olduğu; yarasalar ile ilgili kurulan bağlantı ve yayınların ise halkı aldatmaya yönelik olduğu bilgisi yer aldı.

16.09.2020 10:06 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:34

Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan ve virüsün insan yapımı olduğunu söyledikten sonra ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, "Bilim adamı ekibimle ilk raporumu hazırladım ve çok yakında dünya ile paylaşacağız" demişti. Dr. Li Meng Yan, Shu Kang, Jie Guan ve Shanchang Hu'un konuya ilişkin merakla beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı. Raporda, virüs geninin olağanüstü özellikleri sebebiyle laboratuvarda oluşturulduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca virüsün yarasa ve pangolin ile bağlantılı olduğuna yönelik ortaya çıkan yayınların ise şüpheli ve muhtemelen sahtekarlık olduğuna yer verildi.

"LABORATUVARDA YAPILDI"

Koronavirüsün geninin incelendiği raporda, virüs geninin olağan dışı özelliklere sahip olduğu ve bu durumun doğal evrimden çok, virüsün sofistike laboratuvar modifikasyonuyla yapıldığını gösterdiği öne sürüldü.

"DOĞADA ORTAYA ÇIKAMAYACAK ÖZELLİKTE"

Doğal köken teorisinin yaygın olduğu ancak önemli bir destekten yoksun olduğunun belirtildiği raporda, koronavirüsün hayvanlardan insanlara bulaşan zoonotik bir virüsle tutarsız biyolojik özellikler yansıttığı belirtildi. Raporda, başak proteinlerin koronavirüs parçacıklarının dışını süslediği, konakçı hücre reseptörleri ile etkileşime aracılık ettikleri ve böylece konakçı aralığını belirlemeye yardımcı oldukları için enfeksiyonda önemli bir rol oynadıkları belirtilirken koronavirüsteki reseptör bağlayıcı motifin doğadan ortaya çıkamayacağı ve genetik mühendisliği ile yaratılmış olması gerektiği belirtildi.

'Koronavirüs insan yapımı' diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınladı: Virüs laboratuvarda yapıldı

"HALKI ALDATMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMAYACAK"

Virüsün yarasa ve pangolin ile bağlantılı olduğuna yönelik ortaya çıkan yayınların son derece şüpheli ve muhtemelen sahtekarlık olduğunun belirtildiği raporda, bu uydurmaların halkı aldatmaktan başka bir şeye yaramayacağı ve bilimsel topluluk ile vatandaşları koronavirüsün gerçek kimliğini öğrenmekten mahrum bırakacağı ifade edildi.

'Koronavirüs insan yapımı' diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınladı: Virüs laboratuvarda yapıldı

EK RAPORLAR DA YAYINLANACAK

Ek raporların kısa süre içinde yayınlanacağı belirtilirken koronavirüsün bir laboratuvarda geliştirildiği ve işlev kazanım araştırması ürünü olduğunu belirtildi. Raporda Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün (WIV) onlarca yıldır koronavirüsü gözetim çalışmaları yürüttüğü, dünyanın en büyük koronavirüs koleksiyonuna sahip olduğu vurgulanırken "Açıkça görülüyor ki, WIV ve diğer ilgili laboratuvarların bu tür Spike/ RBM mühendisliği ve kazanç işlevlerini gerçekleştirmesi ve başarması için teknik engel mevcut değildir" ifadeleri kullanıldı.

'Koronavirüs insan yapımı' diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınladı: Virüs laboratuvarda yapıldı

"DOĞANIN EŞİT DERECE BİR VİRÜS YARATMASI NADİRDİR"

Raporda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: Doğal rekombinasyon olayı SARSCoV-2'nin ortaya çıkmasından sorumluysa, ZC45/ ZXC21 benzeri virüs ve SARS benzeri bir RBM içeren bir koronavirüs, S1/nadir bir rekombinasyon şekli olan RBM. Dahası, SARS insanlık tarihinde yalnızca bir kez meydana geldiğinden, doğanın SARS'a bu kadar akıllı bir şekilde benzeyen bir virüs üretmesi en azından eşit derecede nadir olacaktır. Bu benzersiz SARS benzeri koronavirüsün ZC45/ ZXC21 benzeri ata virüs ile aynı hücrede bulunma ve iki virüsün "RBM-takas" tarzında yeniden birleşme olasılığı son derece düşüktür"

'Koronavirüs insan yapımı' diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınladı: Virüs laboratuvarda yapıldı
'Koronavirüs insan yapımı' diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı
Haber Yorumları (35)
MERT: bence bu virüsün yapımında bu kadınında parmağı var;, işin içinden sıyırmaya çalışıyor gözlerinden okunuyor. .
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ATİLLA: Süper Gücü Yakında Görecekler Allah belalarını verecek yakındır. . .
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HAKAN: pastöer enstitütü videosunu izleyin 24 dakikalık insanlar bilinçlensin azıcık.
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