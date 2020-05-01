Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
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Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir

Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
01.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:50

ABD'li araştırmacılar koronavirüsün ilkbahardan sonra da yayılmaya devam edeceğini ve salgının 2 yıl daha süreceğini ifade ederek, "Bu salgın nüfusun yüzde 60 veya 70'ine virüs bulaştırmadan durmayacak" açıklamasında bulundu. Öte yandan araştırmacılar salgınla ilgili olası üç farklı senaryo öne sürdüler.

ABD'li araştırmacılar, koronavirüs salgının 18-24 ay daha devam edebileceğini söyledi. Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yapılan araştırmada ayrıca salgınla ilgili olası üç senaryo ortaya kondu.

İLKBAHARDAN SONRA DA YAYILMAYA DEVAM EDECEK

Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma Merkezi (CIDRAP) tarafından yayınlanan raporda, koronavirüsün gripten çok daha bulaşıcı olduğuna vurgu yapılırken, ilkbahardan sonra da yayılmaya devam edeceği ifade edildi. Yeni koronavirüsün gripten daha uzun bir kuluçka dönemine sahip olduğuna işaret edilen raporda, bir kişinin enfekte olduktan sonra semptomların ortaya çıkmasının daha uzun sürdüğü ve hastalığın bulaşıcılığının en çok da bu dönemde arttığı kaydedildi.

"NÜFUSUN YÜZDE 60-70'İNE BULAŞMADAN VİRÜS DURMAYACAK"

Son dönemde gerçekleşen grip salgınları ve koronavirüsün yayılma potansiyeli incelendiğinde de bu salgının 18-24 ay arası daha devam edebileceği belirtildi. Açıklamada, "Bu salgın nüfusun yüzde 60 veya 70'ine virüs bulaştırmadan durmayacak" denildi.

ÜÇ FARKLI SENARYO

Öte yandan aynı raporda korona ile ilgili üç farklı senaryo ortaya konuldu.

İlk senaryoya göre salgının ilk dalgası ilkbaharın bitimiyle son bulacak ve yaz boyunca küçük dalgalar görülecek. 1-2 yıl devam eden bu küçük dalgaların ardından salgın 2021 yılında son bulacak.

İkinci senaryoya göre ise salgını sonbahar ya da kış aylarında daha büyük bir yeni dalga izleyebilir. Ardından 2021'e kadar bir veya iki küçük dalga yaşanabilir.

Üçüncü senaryoda mevcut salgının seyrinin sıkı önlemler almayı gerektirmeden diğer iki ihtimale göre daha yavaş bir şekilde devam edebileceği belirtiliyor. Ancak burada salgın coğrafi olarak değişiklik gösterebilir ve farklı bölgelerde uygulanan hafifletme önlemlerinin derecesinden etkilenebilir.

Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir

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