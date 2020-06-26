Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
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Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti

Koronavirüs tedavisinde ilk defa Türk ışını tedavisi uygulandı. Diyarbakır'da koronavirüs hastasına uygulanan tedavi yöntemi başarıyla sonuçlandı. Hastanın Kovid-19 testi negatif çıktı.

Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Korona hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
26.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:56

Türk bilim insanlarının koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği "sensitif derin ultraviyole ve lazer tedavisi" (Türk Işını) ilk defa kullanıldı.

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Diyarbakır'da koronavirüs tedavisi gören bir hastaya uygulanan tedavi yöntemi başarıyla sonuçlandı. Uygulanan tedavi yöntemi sonrası hastanın koronavirüs testi negatif çıktı.

Kaynak: İHA

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