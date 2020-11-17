Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

17.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:28
Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki koronavirüs vaka yoğunluk haritası tamamen kızardı. Sakızköy köyünde vaka artışı sebebiyle 14 günlük karantina kararı alındı. Öte yandan, Lüleburgaz'ın HES uygulamasındaki görüntüsü sosyal medyada insana benzetildi.

Lüleburgaz'da koronavirüsü vakaları hızla artmaya devam ediyor... Türkiye ortalamasının iki katı vaka artışının görüldüğü Lüleburgaz'da ortaya çıkan tablo korkutuyor.

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında paylaşılan veriler, ilçenin durumunu gözler önüne sererken her geçen gün artan vaka sayılarına karşı ilçede denetimler de artırıldı.

Bunun yanı sıra vaka artışında yaşanan yoğunluk nedeniyle Lüleburgaz'a bağlı Sakızköy köyünde, Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantinaya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Oxford Üniversitesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor
Oxford Üniversitesi'nden dikkat çeken koronavirüs araştırması: Akıl sağlığını da tehdit ediyor
Mısır Çarşısı'nda dikkat çeken kalabalık; Vatandaşlar polis dronuyla uyarıldı
Mısır Çarşısı'nda dikkat çeken kalabalık; Vatandaşlar polis dronuyla uyarıldı
Son dakika haber: Güvenlik güçleri video kliple Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
Son dakika haber: Güvenlik güçleri video kliple Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Berat Albayrak Nikol Paşinyan Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İdil Fırat Deniz Seki İrem Derici Öykü Karayel
Spor Sergio Perez Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Daha Fazla Milli Medya Şanlıurfa İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs haritasında dikkat çeken detay - Kırklareli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 09:28:41. #1.14#
title