Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
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İstanbul, Güncel

Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı

İstanbul'da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında vatandaşlara yapılan "evde kal" çağrısı sonucu geçen yılın mart ayına göre kentteki asayiş olaylarında yüzde 14,5 düşüş yaşanırken aile içi şiddet vakalarında ise yüzde 38,2'lik artış görüldü.

05.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:40
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, Kovid-19 çerçevesinde alınan tedbirler ve "evde kal" çağrısı sonucu kentte asayiş suçları azaldı.

ASAYİŞ SUÇLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 14,5 AZALDI

Geçen yıl mart ayında polis sorumluluk bölgesinde, aile içi şiddet, açıktan hırsızlık, cinayet, yaralama, gasp, iş yerinden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, otomobilden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık suçlarından 13 bin 538 olay yaşanırken, bu yıl mart ayında ise aynı suçlardan 11 bin 578 olay gerçekleşti. Verilere göre asayiş suçlarında geçen yıla göre yüzde 14,5 azalma meydana geldi.

AİLE İÇİ ŞİDDET YÜZDE 38,2 ARTTI

İstanbul'da, 2019 Mart'ta 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise olay sayısı 2 bin 493'e yükselerek, geçen yıla göre 38,2 artış gösterdi.

Günlük ortalama 80,4 aile içi şiddet olayının meydana geldiği kentte olayların yüzde 99'u aydınlatıldı.

YANKESİCİLİKTE YÜZDE 59 AZALMA GÖRÜLDÜ

Asayiş olaylarından yankesicilik suçunda geçen yıl mart ayında 958 olay meydana gelirken bu yıl aynı ayda 393 olay sayısı ile bir önceki yıla göre yüzde 59'luk düşüş yaşandığı görüldü.

Ayrıca bir önceki yıla göre, kapkaçta yüzde 49,1, evden hırsızlıkta yüzde 44, cinayette yüzde 36, otomobilden hırsızlıkta yüzde 29,6, otomobil hırsızlığında yüzde 29,3, açıktan hırsızlıkta yüzde 25, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 21,1, gaspta, 15,5, dolandırıcılıkta 3,8 ve yaralamada yüzde 0,3 azalma meydana geldi.

Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı
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