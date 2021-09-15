Koronavirüs geçirenlerde 37 kat daha fazla kalp kası iltihabı tespit edildi

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Yapılan son çalışmada, koronavirüs geçirenlerde geçirmeyenlere göre 37 kat daha fazla kalp kası intihabı tespit edildi. Çok ciddi bir seriydi bu. Aşılanıp korunmak aslında kalp kası iltihabından bizi daha çok koruyacaktır. Dolayısıyla aşı yaptıranlarda kalp yönünden endişe olmasın" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüs aşısında oluşabilecek yan etkilere ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'de çok yoğun aşılama programı yürütüldüğünü belirterek, "Aşılamada dünyada 7'nci sıradayız. Büyük bir başarıya imza atıyor devletimiz, hem yerli aşı hem de yabancı temininde" dedi.