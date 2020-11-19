Koronavirus: Facebook çalışanları şirketi kendilerini ofisten çalışmaya zorlamakla suçladı
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BBC

Koronavirus: Facebook çalışanları şirketi kendilerini ofisten çalışmaya zorlamakla suçladı

19.11.2020 12:17 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:21
Koronavirus: Facebook çalışanları şirketi kendilerini ofisten çalışmaya zorlamakla suçladı

Content moderators say the tech giant is "risking lives" for profit in the pandemic.

Farklı ülkelerde görev yapan 200'den fazla Facebook çalışanı, şirketi, koronavirüse yakalanma riskine rağmen kendilerini ofisten çalışmaya zorlamakla suçladı.

Şirket çalışanlarının şirket CEO'su Mark Zuckerberg'e hitaben yayımladığı "açık mektupta", Facebook'un "karlarını korumak için insanların hayatını gereksiz bir şekilde riske attığı" öne sürülüyor.

Mektupta evden çalışmaya izin verecek yeni düzenlemelerin yapılması isteniyor ve "risk ödemesi" gibi yeni haklar talep ediliyor.

Facebook ise içerik moderatörlerinin "çoğunun" evden çalıştığını söylüyor.

Şirket sözcüsü "Şirket içinde açık bir diyaloğa inanıyoruz. Ama bu tartışmaların dürüstlükle yapılması gerekir. Salgın döneminde 15 bin küresel içerik moderatörünün çoğu evden çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek" dedi.

Şirket Ağustos'ta personelin 2021 yazına kadar evden çalışabileceğini açıklamıştı. Ancak sosyal medya devi, topluluk kurallarının ihlali, spam, çocuk tacizi ve dezenformasyon gibi içeriğin engellenmesi için Accenture ve CPL gibi şirketlerle çalışıyor. Bu şirketlerin binlerce çalışanı var.





'Kar için sağlığımızın feda edilmesi ahlak dışı'

Açık mektupta Facebook'un sorunlu paylaşımların belirlenmesi için yapay zekadan daha fazla yararlanma çabalarının yetersiz kalmasından sonra çalışanlara iş yerlerine dönme yaptığı öne sürülerek şöyle denildi:

"İçerik moderatörlerine aylarca evden çalışma izni verdiniz. Facebook'u nefret söylemi ve dezenformasyondan uzak bir yer olarak tutmak için artan baskılar karşısında bizi evden çalışmaya zorladınız. Facebook'un bizeihtiyacı var. Bunu kabul etmenizin ve yaptığımız işi takdir etmenizin zamanı geldi. Kar için sağlığımızı ve emniyetimizi feda etmek ahlak dışıdır."

Facebook, moderatörlerin sağlık hizmetlerine erişimi olduğunu ve iş yerlerinin güvenliği için olması gerekenden daha fazlasını yaptığını söylüyor. Ancak çalışanlar sadece doktordan rapor alanların evden çalışabildiğini belirtiyor.

BBC

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