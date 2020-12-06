Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor
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Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor

06.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:32

Beyinde, akciğerde kalıcı etkiler bırakan koronavirüsün korkutan bir etkisi daha tespit edildi. ABD'li tıp uzmanlarına göre, koronavirüse yakalanan erkekler, sertleşme bozukluğu yaşayabiliyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dena Grayson, koronavirüsün, iyileşen bir erkeğin cinsel performansını etkileyebileceğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 538 binden fazla insan hayatını kaybetti, 67 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, salgınla ilgili yapılan araştırmalar sonucunda yeni belirtiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Ateş, öksürük, nefes darlığı en belirgin özellikler arasında yer alırken, Amerikalı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dena Grayson, kimsenin tespit edemediği farklı bir belirtiye dikkat çekti.

Amerikan medyasına konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dena Grayson, iyileşen kişilerde dahi uzun süreli etki bırakan koronavirüs tedavisinden sonra iyileşen erkeklerde uzun süreli sertleşme bozukluğuna sebep olabileceğini söyledi.

Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor

DAMAR YAPISINA ZARAR VERİYOR

Doktor Grayson, virüsün damar yapısına zarar verdiğini ve bu zararın erkeklerde sertleşme sorununa sebep olduğunu aktardı.

POTANSİYEL SORUNLARA ORTAYA ÇIKARABİLİR

Grayson, "Bu gerçekten endişe verici bir şey. Sadece bu virüsün sizi öldürebilmesi değil, aynı zamanda uzun vadeli, ömür boyu sürecek, potansiyel olarak komplikasyonlara da neden olabilir" diye ekledi.

Koronavirüs, erkeklerde kalıcı hasar bırakıp sertleşme sorununa neden olabiliyor
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