Koronavirüs endişesi hayattan koparmasın! Koronavirüs salgınına karşı önlemler artarak devam ederken aşırı kaygı, birçok olumsuzluğa yol açıyor. Psikolog Esma Kınalı, "Önlemleri alalım ama hayattan da kopmayalım" dedi.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınıyla birlikte kişilerde normalden farklı davranışlar, panik ve endişenin gözlemlendiğini söyleyen VM Medical Park Bursa Hastanesi Klinik Psikoloğu Esma Kınalı, bu zor günlerin psikolojik açıdan nasıl atlatılabileceği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Panik ve endişenin artmasının en büyük sebebinin 'belirsizlik' olduğunu vurgulayan Psikolog Kınalı, "İnsan, doğası gereği belirsizliğe karşı bazı tepkiler verir. Davranışlardaki aşırılığın sebebi ise buradan başlamaktadır. Bu aşırılıkları nasıl değerlendirdiğimiz önemlidir. Öncelikle anormal durumlarda verilen anormal tepkiler normaldir. Kişiler bu dönemde tabii ki daha fazla el yıkayacak, daha fazla temizlik ile ilgilenecek ve daha fazla kaygılı olacaktır. Ancak bu durum, kişilerin günlük yaşantılarına engel oluyorsa burada söz konusu aşırılık bir sorun haline gelir. Fazla endişeli olmak, evden dahi çıkamamak bu belirisizliğin sonucu olarak davranışlarımıza yansıyan durumlardır. Ancak hiçbiri bu belirsizliği yok etmez. Burada yapılması gereken, olabilecek önlemleri almaktır. Hayat devam ederken ve zorunluluklarımız varken tamamıyla izole olmak mümkün değil. Ancak gerekli önlemi almak, her zaman bizi rahatlatır" dedi.

BİRAZ MİZAH RUHA İYİ GELİR

Psikolog Esma Kınalı, yapılabilecekler konusunda şu önerilerde bulundu: "Bu dönemdeki kaygıyla başetmenin en güzel yollarından biri yakın temas kuramasak da ilişkilerimizden tamamen kopmamak, kalabalık ortamlarda bulunmasak bile telefon yoluyla da olsa ilişkilerimizi koparmamaktır. Bir diğer önemli durum ise sosyal medyadaki kulaktan dolma bilgileri, olduğu gibi kabul etmemektir. Bunlar olumsuz düşüncelerimizi kanıtlar ve sanki gerçekmişçesine bizleri harekete geçirir. Unutmayalım ki aklımızdan geçen her düşünce, gerçeklik niteliği taşımaz. Kaygıya en iyi gelen şeylerden biri de mizahtır. Gülmek ve eğlenmek için kendimize vakit ayırmak, kaygıyı uzaklaştırmaya yardımcı olur."

Kaynak: Bültenler