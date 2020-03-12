Oyuncu Tom Hank ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı
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BBC

Oyuncu Tom Hank ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı

63 yaşındaki Amerikalı aktör Tom Hanks ve eşi Rita Wilson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

12.03.2020 07:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:32
Oyuncu Tom Hank ve eşi Rita Wilson, koronavirüse yakalandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs, dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'a da bulaştı. Avustralya'da test yaptıran çiftin sonuçları pozitif çıktı.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Tom Hanks, hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının belirtileriyle ilgili şüpheleri üzerine doktorların tavsiyesi üzerine test yaptırdıklarını söyledi.

KARANTİNAYA ALINACAKLAR

Koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, vücut ağrıları, yorgunluk ve titreme şikayetiyle hastaneye gittiklerini ve testin sonucunun pozitif çıktığını söyledi. Hanks, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine bir süre kendisinin ve eşinin karantinada olacaklarını belirtti. Amerikalı aktör, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendireceklerini kaydetti. Çift, Hanks'in Elvis Presley'in hayatıyla ilgili çektiği bir film nedeniyle Avustralya'daydı.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tom Hanks ve Rita Wilson, 63 yaşında. İstatistik sitesi Worldometers'a göre Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüsün tespit edildiği kişilerin sayısı 126 bini, virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı yüzünden ölenlerin sayısı 4 bin 600'ü aştı. Dünya Sağlık Örgütü, Çarşamba günü koronavirüsü "pandemi" (salgın) olarak sınıflandırdı. Virüs Türkiye dahil 120'den fazla ülkeye yayılmış durumda. Avustralya'da bilinen vaka sayısı 139, Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3.

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BBC

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