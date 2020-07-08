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Koronavirüs Beyin Hasarı Yaratmaya Başladı
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Koronavirüs Beyin Hasarı Yaratmaya Başladı

Yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19, büyük ölçüde akciğerleri etkileyen bir solunum hastalığı ancak nörobilimciler ve uzman beyin doktorları, beyin hasarlarının da Koronavirüsle ilgili olduğunu söylediler.

Koronavirüs Beyin Hasarı Yaratmaya Başladı
08.07.2020 15:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:02

Yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19, büyük ölçüde akciğerleri etkileyen bir solunum hastalığı ancak nörobilimciler ve uzman beyin doktorları, beyin hasarlarının da Koronavirüsle ilgili olduğunu söylediler. Yaılan yeni araştırmalar koronavirüs beyin hasarı ilişkisini ortaya koydular. University College London (UCL) tarafından yapılan bir araştırmada geçici beyin fonksiyon bozukluğu, felç, sinir hasarı veya diğer ciddi beyin etkileri olan COVID-19 hastaları tanımlandı. Araştırma, hastalığın beyne zarar verebileceğini tespit eden son çalışmalara da ekleniyor.

UCL çalışmasında beyin iltihabı olan COVID-19 hastalarında, tipik olarak çocuklarda görülen ve hem beyni hem de omuriliği etkileyebilen akut dissemine ensefalomiyelit adı verilen nadir bir durum teşhis edildi. Hatta bazı Koronavirüs hastalarında solunum rahatsızlığı görülmeden beyinde sorunlar oluştuğu ortaya çıktı.

Koronavirüs Beyin Hasarı Ne Kadar Tehlikeli?

Çalışmaya önderlik eden Dr. Ross Paterson, "Hastalığın sadece birkaç aydır var olduğu göz önüne alındığında COVID-19'un ne kadar süreli hasar verebileceğini henüz bilemeyebiliriz" dedi ve ekledi: "Erken teşhis hastanın sonuçlarını iyileştirebileceğinden doktorların olası nörolojik etkilerinin farkında olması gerekir."

Hastaların COVID-19'u aldıktan sonra beyin fonksiyonlarının değişip değişmediğini görmek için bir dizi bilişsel testi tamamlamak için kaydolabilecekleri uluslararası bir araştırma projesi devam ediyor. Eğer Koronavirüsü atlatmış ve beyin araştırmasına destek vermek istiyorsanız buradan kaydolmanız yeterli.

Kaynak: Tamindir

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