koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?
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koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?

01.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:30
koronavirüs aşısında son durum! Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?

Koronavirüs ile mücadele devam ederken aşı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Peki, Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gerekli olan aşılar ne zaman Türkiye'ye ne zaman gelecek? Koronavirüs aşısı nereden gelecek? Korona aşısı ne zaman gelecek?

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Faz-3 çalışmaları süren Çin korona aşısı için 50 milyon doz anlaşma sağlanmıştı. Aralık ayında ise en az 10 milyon aşının temin edileceği Koca tarafından açıklandı. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon doz aşı geleceğini ancak zamanla bu sayının da artacağını söyleyen Bakan Koca, yerli aşının nisan ve sonrasında devreye gireceğini, bu yüzden nisana kadar verebilecekleri ne kadar aşı varsa onları almaya talip olduklarını vurguladı. Bu nedenle Alman firması BioNTech'in ABD'li Phizer ortaklığında geliştirilen aşıya da olumlu baktıklarının sinyalini verdi. Fahrettin Koca devamında; ''Zannediyorum 11 Aralık'tan sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere Bilim Kurulumuz stratejiyi hazırlıyor, bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere nasıl yapılacağıyla ilgili bir çalışmayı zannediyorum 1 hafta 10 gün içeresinde tamamlamış olur. O durumda açık bir şekilde nasıl yapacağımızı paylaşmış oluruz. Öncelikle sağlık çalışanları; ama devamında kimlere yapılması gerektiği ile ilgili şu an Aşı Bilim Kurulumuz çalışıyor üzerinde. Bununla ilgili bir netlik oluştuğunda zaten vatandaşımızla paylaşmış olacağız.'' ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS AŞISI NEREDEN GELECEK?

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısı için ise aralık ayında 1 milyon, devamında da 25 milyona kadar alınması konusunda görüşmeler sürüyor.50 milyon Çin aşısı, 25 milyon Alman aşısının alınmasıyla toplam 75 milyon aşının Türkiye'ye gelmesi planlanıyor

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